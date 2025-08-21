QMG muodostaa uuden rakennusautomaatioyrityksen
Uuden yrityksen nimi on Optimation Finland.
Talotekniikkakonserni QMG järjestää automaatioliiketoimintaansa uudelleen ja yhdistää Cerviuksen rakennusautomaatio-osaston ja AET-Automaatio oy:n liiketoiminnat uudeksi yhtiöksi. Tämä yritys jatkaa nimellä Optimation Finland.
