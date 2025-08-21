Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
QMG muodostaa uuden rakennusautomaatioyrityksen

Uuden yrityksen nimi on Optimation Finland.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 21. elokuuta 2025, 14:04
Iilaakson Micropoliksen tiloissa ilmanvaihdon sähköenergiankulutus puolitettiin EC-puhaltimilla, jotka vaihdettiin rakennusautomaatiosaneerauksen yhteydessä. Kuva: Petteri Lopponen

Talotekniikkakonserni QMG järjestää automaatioliiketoimintaansa uudelleen ja yhdistää Cerviuksen rakennusautomaatio-osaston ja AET-Automaatio oy:n liiketoiminnat uudeksi yhtiöksi. Tämä yritys jatkaa nimellä Optimation Finland.

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “QMG muodostaa uuden rakennusautomaatioyrityksen”

