Ahmon koulukeskus -hanke on pilkottu hallittaviin kokonaisuuksiin Vuoden työmaakilpailu -ehdokas Ahmon koulukeskus -hanke käsittää Siilinjärvelle rakennettavan koulukeskuksen. Se pitää sisällään Siilinjärven yläkoulun ja lukion tilat, pääsisäliikuntapaikan sekä kulttuurisalin.

Ahmon koulukeskus on Siilinjärven kunnan historian suurin investointi. Moderni koulu on kunnalle erittäin tärkeä vetovoimatekijä sekä osoitus elinvoimaisesta kunnasta.

Hankkeessa tilaajalla on erittäin korkeat turvallisuus- ja terveellisyysvaatimukset. Käyttäjät tulevat uusiin tiloihin käyttökieltoon menneistä tiloista, joissa on ollut mittavia sisäilmaongelmia.

Suunnitteluratkaisuissa, materiaaleissa sekä työmaan teknisissä ja aikataulullisissa ratkaisuissa onkin kiinnitetty erityistä huomiota terveellisyyteen, turvallisuuteen sekä kosteuden- ja puhtaudenhallintaan. Kuivaketju 10 -hankkeena toteutettava kohde myös auditoidaan Kuivaketju 10 -standardin mukaisesti.

YIT vastaa kouluista niiden valmistuttua 20 vuoden palvelujakson ajan ja ottaa vastuun kiinteistöjen optimaalisesta energiankulutuksesta. Suunnitelmallisen ylläpidon ja energiatehokkuuden maksimoinnin ansiosta kiinteistön hiilijalanjälki voidaan pitää mahdollisimman alhaisena.

Tehokas ja monipuolinen tilojen käyttö ilta-aikaan lisää rakennusten tuomia hyötyjä. Ylläpidon henkilöstön osallistuminen hankkeen suunnitteluun alusta alkaen varmistaa elinkaarinäkökulmasta tehdyt toteutusratkaisut. Lisäksi kohteen käyttöönotto tehdään suunnitelmallisesti yhteistyössä tilaajan, käyttäjän, työmaan ja ylläpidon kesken.

Rakennuspaikka on haastava, sillä hanke toteutetaan käytössä olevan kouluympäristön yhteyteen, jossa on myös iltakäyttöä liikuntasalin osalta. Pahimmillaan etäisyys rakennettavan ja toiminnassa olevan rakennuksen välillä on vain kolme metriä.

Työmaan aikataulu-, työturvallisuus- ja logistiikkasuunnittelussa on huomioitu ahdas rakennuspaikka sekä koulun oppilaiden ja henkilökunnan liikkuminen työmaan läheisyydessä. Haasteet on ratkaistu tarkalla työmaasuunnittelulla, vahvalla käyttäjäyhteistyöllä ja välittömällä tietojen vaihdolla eri osapuolten kesken.

Ahmon koulukeskus Urakoitsija YIT

Rakennus Tilaaja Siilinjärven kunta, tekniset palvelut

Rakennuttajakonsultti A-Insinöörit Rakennuttaminen

Urakkamuoto Elinkaariurakka 20 vuoden palvelujaksolla

Hankkeen budjetti 50 miljoonaa euroa (sisältää palvelujakson)

Uudisrakennuksen laajuus 11406 brm2 ja 66450m3

Purkutöiden laajuus 14760 brm2

Aikataulu rakentamisvaihe 1: 11/2023–11/2025

Aikataulurakentamisvaihe 2: 1/2026–11/2027

RTS luokitus 4 tähteä

”Hankkeen alusta asti projektin aikataulun tärkeys on tunnistettu niin tilaajan kuin urakoitsijan toimesta. Projektiaikataulun runko oli olemassa jo tarjousvaiheessa, mikä on kantanut läpi koko hankkeen ajan”, kertoo hankkeen projektijohtaja Jari Huttunen YIT:stä.

Erityistä huomiota talotekniikan aikataulutukseen

Työmaa on kiinnittänyt erityistä huomiota talotekniikan aikataulutukseen ja sen pilkkomiseen riittävän pieniin osiin, jotta ohjattavuus hankkeella toimisi. Samoin aikataulussa on hyvissä ajoin alettu suunnittelemaan sujuvaa käyttöönottoprosessia, jossa talotekniikan toimintakokeet ja säätötyöt on tehty yhteistyössä eri tahojen kanssa.

”Tämä on erittäin tärkeää, jotta käyttäjäkokemus muuton jälkeen olisi miellyttävä ja talo toimisi mahdollisimman hyvin, kuten sen on suunniteltukin toimivan. Hankkeen eri osapuolten välinen yhteistyö on hitsannut projektiryhmän tiiviiksi yhteen hiileen puhaltavaksi organisaatioksi, jossa roolit ja tittelit ovat sivuseikka, kun onnistumista tavoitellaan yhdessä hankkeen parhaaksi”, Huttunen painottaa.

RT:n Yhteistyöllä onnistunut rakennushanke Itä-Suomi -johtoryhmä on valinnut koulukeskushankkeen vuoden 2024 yhteistyöhankkeeksi.

Myös energiatehokkuus on huomioitu hankkeessa niin rakennus- kuin käyttövaiheessa. Hybridilämmitys pohjaa kaukolämpöön tukenaan järeä ilmavesilämpöpumppu, ja energiaoptimoinnissa käytetään apuna tekoälyä. Lisäksi rakennusten katoille asennetaan 140 kilowattipiikin tehoiset aurinkopaneelit tuottamaan uusiutuvaa energiaa, mikä vähentää ostoenergian tarvetta ja tukee Siilinjärven kunnan ilmastostrategiaa. Rakennusvaiheessa työmaa-aikainen lämmitys toteutetaan pelleteillä.

Hankkeessa on kiinnitetty myös erityistä huomiota jätteiden käsittelyyn ja kierrätykseen. Hyötykäyttöaste on 98 prosenttia, jätteen kierrätysaste 64 prosenttia ja sekajätteen osuus kaikesta jätteestä vain 2,3 prosenttia. Vanhojen rakennusten purkumateriaalia on voitu hyödyntää kunnan yritystonttien esirakentamisessa.