Asiantuntija: Mullistaako tekoäly arkkitehdin työn?
Tulevaisuudessa arkkitehti voi toimia tekoälypaimenena, joka kutoo ratkaisuja yhteen ja keskittyy luoviin, monimutkaisiin ja strategisiin tehtäviin, kirjoittavat rakennusarkkitehtiopiskelijat Matti Tervonen ja Elvis Muhonen Asiantuntija-kirjoituksessaan.
Arkkitehdin työ on perinteisesti ollut yhdistelmä luovaa ajattelua, visiointia, teknistä osaamista ja monimutkaisen tiedon hallintaa. Millaisia mahdollisuuksia viimeaikainen tekoälytyökalujen nopea kehitys on tuonut suunnittelijan arkeen?
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Asiantuntija: Mullistaako tekoäly arkkitehdin työn?”