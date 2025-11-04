Vain vuoden vanha silta puretaan ja rakennetaan uudelleen
Infrarakentaja NRC Group aloittaa loppuvuoden aikana suunnittelun Kuopion Maaherrankadun viallisen ratasillan uusimiseksi ja nykyisen sillan purkamiseksi. Rakennustyöt alkavat vuoden 2026 aikana Väyläviraston kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti. Uusi silta on käytössä vuoden 2027 lopussa.
