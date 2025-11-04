Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Infra

Vain vuoden vanha silta puretaan ja rakennetaan uudelleen

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 4. marraskuuta 2025, 10:19
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Vain vuoden vanha silta puretaan ja rakennetaan uudelleen
Kuopion ratapihan töitä lokakuussa 2023. Kuva Anna-Katri Hänninen Kuva: Väylävirasto

Infrarakentaja NRC Group aloittaa loppuvuoden aikana suunnittelun Kuopion Maaherrankadun viallisen ratasillan uusimiseksi ja nykyisen sillan purkamiseksi. Rakennustyöt alkavat vuoden 2026 aikana Väyläviraston kanssa sovittavan aikataulun mukaisesti. Uusi silta on käytössä vuoden 2027 lopussa.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Vain vuoden vanha silta puretaan ja rakennetaan uudelleen”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset