Entinen Arkkitehtuurimuseo sai uuden omistajan – kohteessa merkittäviä tulevia korjaustarpeita Vuonna 1899 valmistunut rakennus on valtion suojeltu arvokohde.

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Senaatti-kiinteistöt on allekirjoittanut kiinteistökaupan Y-K oy Finlandin kanssa osoitteessa Helsingin Kasarmikatu 24 sijaitsevasta entisestä Arkkitehtuurimuseosta.

Ostaja näkee kohteessa mahdollisuuden yhdistää historiallinen arvorakennus uuteen, elinvoimaiseen käyttöön tavalla, joka kunnioittaa rakennuksen perintöä ja vahvistaa sen asemaa osana Helsingin kaupunkikulttuuria.

Helsingin Kaartinkaupungissa sijaitsevan kiinteistön kauppahinta oli 520 000 euroa. Kohteen tulevat merkittävät korjaus- ja investointitarpeet siirtyvät uuden omistajan vastuulle.

”Halusimme löytää hienolle rakennukselle uudet omistajat, jotka osaavat arvostaa sen kulttuurihistoriallista merkitystä. Kohde on vahvasti suojeltu ja siinä on lähivuosina investointitarpeita, joten ostajalla oli oltava laadukas ja uskottava suunnitelma valmiina. Löysimme kaikkien kannalta hyvän ratkaisun”, Senaatin myyntipäällikkö Ella Sperling kertoo.

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Y-K oy Finlandin toimitusjohtaja Petri Yrjö-Koskinen sanoo, että ainutlaatuinen rakennus avaa poikkeuksellisia mahdollisuuksia tulevaisuuden käytölle.

”Arvokas miljöö, korkeat salit ja monikäyttöiset tilat soveltuvat erinomaisesti esimerkiksi korkeatasoiseksi pääkonttori- tai toimistokokonaisuudeksi, edustus- ja tapahtumatilaksi, tanssi- ja liikuntatoimintaan, kulttuuri- ja näyttelykäyttöön sekä luovien alojen kohtaamispaikaksi. Kartoitamme parhaillaan kohteeseen toimijoita, jotka arvostavat historiallista ympäristö ja sijaintia Helsingin ytimessä.”

Suojeltu arvokohde

Kasarmikatu 24:ssä on kolme maanpäällistä kerrosta, parvi sekä kellari. Kokonaiskerrosala on noin 2 000 neliömetriä, josta vuokrattavaa pinta-alaa on noin 1 150 neliömetriä. Rakennus kuuluu valtion suojeltuihin arvokohteisiin, ja se on suojeltu sekä asemakaavassa että valtioneuvoston asetuksella.

Rakennus valmistui vuonna 1899 arkkitehti Magnus Schjerfbeckin suunnitelmien pohjalta Tieteellisten seurain taloksi, josta muistuttaa julkisivua koristava Minervan pöllö. Veistoksen mukaan talo saikin kaupunkilaisten keskuudessa lempinimen ”Pöllölä”.

1930-luvulla toisen kerroksen kirjastosalit ja juhlasali yhdistettiin voimistelusaliksi, kun yliopiston voimistelulaitos Jumppa muutti tiloihin.

1980-luvun alussa talo kunnostettiin ja restauroitiin museokäyttöön. Vuodesta 1982 alkaen se toimi Suomen arkkitehtuurimuseona.

Rakennuksen käyttötarve muuttui uuden arkkitehtuuri- ja designmuseon suunnittelukilpailun ratkeamisen ja hankkeen etenemisen myötä, ja museoiden toiminta keskitettiin syyskuusta 2025 alkaen Designmuseon taloon.