Senaatti-kiinteistöt myi Pelson vankila-alueen – ”Myynti herätti paljon kiinnostusta”

Pelson vankila-alue on kooltaan 2500 hehtaaria.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 5. tammikuuta 2026, 14:00
Kuvassa Pelson entistä vankila-aluetta Vaalassa. Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Senaatti-kiinteistöt on myynyt Vaalassa sijaitsevan entisen Pelson vankila-alueen. Noin 2 500 hehtaarin laajuinen alue rakennuksineen siirtyi uuteen omistukseen 30.12.2025 alkaen.

