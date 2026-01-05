Senaatti-kiinteistöt myi Pelson vankila-alueen – ”Myynti herätti paljon kiinnostusta”
Pelson vankila-alue on kooltaan 2500 hehtaaria.
Senaatti-kiinteistöt on myynyt Vaalassa sijaitsevan entisen Pelson vankila-alueen. Noin 2 500 hehtaarin laajuinen alue rakennuksineen siirtyi uuteen omistukseen 30.12.2025 alkaen.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Katso Rakennuslehden tilausvaihtoehdot
Tutustu Rakennuslehden monipuolisiin tilausvaihtoehtoihin.
Ota maksuton diginäyte
Ellet ole vielä hyödyntänyt maksutonta 1 kk diginäytettä, voit tehdä sen tästä.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Senaatti-kiinteistöt myi Pelson vankila-alueen – ”Myynti herätti paljon kiinnostusta””