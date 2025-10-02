Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Valtio laittoi myyntiin useita kulttuurihistoriallisia rakennuksia

Myytävänä on kiinteistöjä muun muassa Helsingissä, Oulussa, Rovaniemellä ja Kauniaisissa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 2. lokakuuta 2025, 8:33
Helsingin Katajanokalla osoitteessa Laivastokatu 3 sijaitsevan myyntikohteen käyttötarkoituksen muuttamista asuinkäyttöön selvitetään. Kuva: Senaatti-kiinteistöt

Valtion kiinteistöomaisuudesta vastaava Senaatti-kiinteistöt on käynnistänyt usean kohteen tarjouskilpailut. Myytävänä on kiinteistöjä muun muassa Helsingissä, Oulussa, Rovaniemellä ja Kauniaisissa. Kohteiden joukossa on useita kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia, kuten Rovaniemen Lääninhallituksen kortteli, entinen Arkkitehtuurimuseo Helsingissä sekä Oulun vanha vankila.

