Lapwallilta kattoelementit Kajaanin datakeskukseen – diili YIT:n kanssa Lappwall kertoo kehittäneensä elementtikaton, joka täyttää myös datakeskusrakentamisen kriteerit.

Lapwall on tehnyt YIT:n kanssa toimitussopimuksen Kajaaniin rakennettavan datakeskuksen elementtikatosta. YIT vastaa XTX Marketsin kolmannen datakeskuksen runko- ja kuorivaiheesta ja LapWall teollisesti esivalmistetun katon toimittamisesta.