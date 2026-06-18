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Kategoriat Rakennustuote Kiinteistöt Rakentaminen Uutiset

Lapwallilta kattoelementit Kajaanin datakeskukseen – diili YIT:n kanssa

Lappwall kertoo kehittäneensä elementtikaton, joka täyttää myös datakeskusrakentamisen kriteerit.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 18. kesäkuuta 2026, 9:39
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Lapwallin tehtailta valmistuu seinäelementtien ohella myös kattotuotteita. Datakeskuksista haetaan lisämarkkinaa.

Lapwall on tehnyt YIT:n kanssa toimitussopimuksen Kajaaniin rakennettavan datakeskuksen elementtikatosta. YIT vastaa XTX Marketsin kolmannen datakeskuksen runko- ja kuorivaiheesta ja LapWall teollisesti esivalmistetun katon toimittamisesta.

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