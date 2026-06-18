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Mäntän maamerkki katoaa maisemasta – vanha tiilipiippu puretaan ensi syksynä

Voimalaitoksen piippu on 112-metriä korkea ja se valmistui ennen sotia. Piippu oli käytössä vuoteen 2018 saakka.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 18. kesäkuuta 2026, 9:28
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Ei kommentteja artikkeliin Mäntän maamerkki katoaa maisemasta – vanha tiilipiippu puretaan ensi syksynä
Piipun mukana katoaa osa Mäntän perinteikästä teollisuusmaisemaa.

Mänttä-Vilppulan liki satavuotias maamerkki on pian historiaa. Metsä Tissuen tehdasalueella sijaitsevan tiilipiipun purkutyöt alkavat syksyn tullen ja piipun on määrä kadota maisemista lokakuuhun mennessä.

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