Mäntän maamerkki katoaa maisemasta – vanha tiilipiippu puretaan ensi syksynä
Voimalaitoksen piippu on 112-metriä korkea ja se valmistui ennen sotia. Piippu oli käytössä vuoteen 2018 saakka.
Mänttä-Vilppulan liki satavuotias maamerkki on pian historiaa. Metsä Tissuen tehdasalueella sijaitsevan tiilipiipun purkutyöt alkavat syksyn tullen ja piipun on määrä kadota maisemista lokakuuhun mennessä.
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