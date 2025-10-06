Tutustu nyt 1 kk veloituksetta!
Tilaa tästä!
Kategoriat Ympäristö Infra Uutiset

Mäntän maamerkki katoamassa kaupunkikuvasta – paperitehtaan piipulle haetaan purkulupaa

Piippu on rakennettu 1930-luvulla. Edellisellä kerralla purkuhanke tyssäsi valituksiin.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 6. lokakuuta 2025, 13:26
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Mäntän maamerkki katoamassa kaupunkikuvasta – paperitehtaan piipulle haetaan purkulupaa
Metsä Tissuen pehmopaperitehdas sijaitsee vanhalla ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaalla alueella. (Kuva: Metsä Tissue)

Mäntän maisemista on katoamassa yksi ikoninen maamerkki, sillä Mäntän Energia ja Metsä Tissue ovat hakeneet purkulupaa Mäntän tehtaan yhteydessä sijaitsevalle vanhalle tiilisavupiipulle.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus

Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!

Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia

Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Mäntän maamerkki katoamassa kaupunkikuvasta – paperitehtaan piipulle haetaan purkulupaa”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset