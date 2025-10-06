Mäntän maamerkki katoamassa kaupunkikuvasta – paperitehtaan piipulle haetaan purkulupaa
Piippu on rakennettu 1930-luvulla. Edellisellä kerralla purkuhanke tyssäsi valituksiin.
Mäntän maisemista on katoamassa yksi ikoninen maamerkki, sillä Mäntän Energia ja Metsä Tissue ovat hakeneet purkulupaa Mäntän tehtaan yhteydessä sijaitsevalle vanhalle tiilisavupiipulle.
Tämä artikkeli on tilaajille
Kirjaudu sisään
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – yksi käyttöoikeus
Kaikki Rakennuslehden tieto kuukaudeksi käyttöösi ilman sitoumuksia – yksittäistilauksen määräaikainen näytejakso, ole hyvä!
Tutustu Rakennuslehteen diginä: 1 kk / 0 € – useita käyttöoikeuksia
Rakennuslehden lukuoikeudet organisaationne avainhenkilöille – ryhmätilauksen testijakso, olkaa hyvät.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Mäntän maamerkki katoamassa kaupunkikuvasta – paperitehtaan piipulle haetaan purkulupaa”