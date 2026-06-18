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Kategoriat Pientalo Asunnot Korjausrakentaminen Talous Uutiset

Omakotiliitto: Asuminen seuraavien vaalien avainteemaksi

Liitto muistuttaa, että omakotitaloihin ja vapaa-ajan asumiseen liittyvät investoinnit, korjaukset ja energiatehokkuustoimet tukevat paikallista taloutta ja auttavat pitämään koko Suomen asuttuna.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 18. kesäkuuta 2026, 8:52
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Omakotiliiton mielestä puolueiden pitäisi jatkossa pureutua muun muassa sähkön siirtohinnoitteluun, kiinteistöveroon sekä kotitalousvähennyksen uudistamiseen.

Suomen Omakotiliiton mukaan asumisen kustannukset, pientaloasuminen sekä kotitalouksien kestävät energiaratkaisut pitää huomioida nykyistä vahvemmin puolueiden vaaliohjelmissa.

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