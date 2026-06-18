Omakotiliitto: Asuminen seuraavien vaalien avainteemaksi
Liitto muistuttaa, että omakotitaloihin ja vapaa-ajan asumiseen liittyvät investoinnit, korjaukset ja energiatehokkuustoimet tukevat paikallista taloutta ja auttavat pitämään koko Suomen asuttuna.
Suomen Omakotiliiton mukaan asumisen kustannukset, pientaloasuminen sekä kotitalouksien kestävät energiaratkaisut pitää huomioida nykyistä vahvemmin puolueiden vaaliohjelmissa.
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