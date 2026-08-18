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Kategoriat Rakentaminen Rakennustuote Talous Uutiset

Pielisen Betoni investoi miljoonia laajennuksiin – ”Meillä on aina ollut sellainen periaate, että investoidaan, kun on hiljaisempaa”

Pohjoiskarjalainen perheyritys teki yhteensä miljoonien eurojen investoinnit kahteen tehtaaseen.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 18. elokuuta 2026, 11:49
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Ei kommentteja artikkeliin Pielisen Betoni investoi miljoonia laajennuksiin – ”Meillä on aina ollut sellainen periaate, että investoidaan, kun on hiljaisempaa”
Pielisen Betonilla innovoidaan betonista uusia tuotteita. Yksi esimerkki on Joensuun tehdaslaajennuksen julkisivuun toteutettu kookas teos, joka kuvaa kaupungin siluettia. Sen ilme elää valon ja vuorokaudenajan mukaan. Kuva: Jarno Artika

Pohjoiskarjalainen betoniyritys Pielisen Betoni on saanut päätökseen mittavan investointiohjelman. Se toteutti projektissa laajennukset Joensuun ja Outokummun tehtaille. Kyseessä on 5,5 miljoonan euron investointi.

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