Pielisen Betoni investoi miljoonia laajennuksiin – ”Meillä on aina ollut sellainen periaate, että investoidaan, kun on hiljaisempaa”
Pohjoiskarjalainen perheyritys teki yhteensä miljoonien eurojen investoinnit kahteen tehtaaseen.
Pohjoiskarjalainen betoniyritys Pielisen Betoni on saanut päätökseen mittavan investointiohjelman. Se toteutti projektissa laajennukset Joensuun ja Outokummun tehtaille. Kyseessä on 5,5 miljoonan euron investointi.
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