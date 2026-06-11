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Kategoriat Suurimmat 2025 Infra Talous

Terramaren toimitusjohtaja Hannu Tomperi: ”Nyt olimme oikein kunnolla reissuhommissa”

Vesirakennusjätti Boskalikseen kuuluva suomalaisyhtiö on ollut viime vuosina mukana konsernin isoissa hankkeissa esimerkiksi Saksassa, Belgiassa ja Skotlannissa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 11. kesäkuuta 2026, 22:27
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Helsingin Pakkahuoneenlaiturin uudistaminen on yksi Terramaren työn alla olevista hankkeista. Reilun 11 miljoonan euron urakan työt alkoivat syksyllä. Kuvassa valmistellaan halkaisijaltaan 800 millimetrin teräsputkipaalun porausta kallioon. Kuva: Terramare

Merirakentamiseen erikoistunut Terramare erottuu rakennusliikkeiden Suurimmat-selvityksessä suorastaan hämmästyttävällä 39,8 prosentin liikevoittomarginaalillaan, joka oli aivan ylivoimaisesti paras. Yhtiön liikevaihtokin kasvoi 51 prosenttia 41,5 miljoonaan euroon.

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