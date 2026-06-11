Terramaren toimitusjohtaja Hannu Tomperi: ”Nyt olimme oikein kunnolla reissuhommissa”
Vesirakennusjätti Boskalikseen kuuluva suomalaisyhtiö on ollut viime vuosina mukana konsernin isoissa hankkeissa esimerkiksi Saksassa, Belgiassa ja Skotlannissa.
Merirakentamiseen erikoistunut Terramare erottuu rakennusliikkeiden Suurimmat-selvityksessä suorastaan hämmästyttävällä 39,8 prosentin liikevoittomarginaalillaan, joka oli aivan ylivoimaisesti paras. Yhtiön liikevaihtokin kasvoi 51 prosenttia 41,5 miljoonaan euroon.
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