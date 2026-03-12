GRK sai uuden rantaprojektin
Projekti sisältää sekä maa- että merirakentamista.
Infrarakentaja GRK on aloittanut työt Helsingin Hernesaaren itärannan infrarakennusprojektissa. Urakka sisältää merenpohjan ruoppausta sekä merenalaisen tukipenkereen rakentamista.
