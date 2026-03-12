Lukuoikeudet kuntoon ryhmätilauksella!
GRK sai uuden rantaprojektin

Projekti sisältää sekä maa- että merirakentamista.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 12. maaliskuuta 2026, 9:00
Yksi GRK:n käynnissä olevista projekteista Helsingin Jätkäsaaressa. Kuva: GRK

Infrarakentaja GRK on aloittanut työt Helsingin Hernesaaren itärannan infrarakennusprojektissa. Urakka sisältää merenpohjan ruoppausta sekä merenalaisen tukipenkereen rakentamista.

