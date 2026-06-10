”Työmaalla saatiin arvokasta kokemusta” – Valtion purkukohteessa irrotettiin 400 neliömetriä ontelolaattoja ehjinä uudelleenkäytettäviksi
Kuopion Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) pää- ja varastorakennuksen purkumateriaaleista lähes kaikki päätyivät uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai hyödynnettäväksi materiaalina.
Kuopion Savilahdessa osoitteessa Neulaniementie 5 sijainneen entisen Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) pää- ja varastorakennuksen purkutyöt ovat valmistuneet.
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