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Kategoriat Rakennustuote Ilmastonmuutos Uutiset

”Työmaalla saatiin arvokasta kokemusta” – Valtion purkukohteessa irrotettiin 400 neliömetriä ontelolaattoja ehjinä uudelleenkäytettäviksi

Kuopion Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) pää- ja varastorakennuksen purkumateriaaleista lähes kaikki päätyivät uudelleenkäyttöön, kierrätykseen tai hyödynnettäväksi materiaalina.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 10. kesäkuuta 2026, 11:42
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GTK-rakennuksen purkuvaiheessa kuormataan ontelolaattoja. Kuva: SRV

Kuopion Savilahdessa osoitteessa Neulaniementie 5 sijainneen entisen Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) pää- ja varastorakennuksen purkutyöt ovat valmistuneet.

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