Elementtien uudelleenkäyttöä pilotoitiin kolmella Skanskan työmaalla -”Asennus sujui helposti” Tutkimushanke ReCreate jatkuu vielä ensi vuoden syyskuuhun.

Kansainvälisessä Recreate-tutkimushankkeessa on selvitetty purettavista rakennuksista irrotettavien betonielementtien uudelleenkäyttöä uudisrakentamisessa.

Vuonna 2021 käynnistyneessä ja syyskuuhun 2026 jatkuvassa Tampereen yliopiston johtamassa hankkeessa ovat mukana Skanska, Consolis Parma, Ramboll Finland, Umacon, Liike oy Arkkitehtistudio sekä Tampereen kaupunki. Hanke saa rahoitusta EU:sta.

Tutkimushankkeessa on hyödynnetty Tampereella 1980-luvulla valmistuneen toimistorakennuksen elementtejä, jotka on irrotettu ehjinä ja tehdaskunnostettu uudelleenkäyttöä varten. Elementtejä on hyödynnetty kolmessa Skanskan rakennushankkeessa, jotka ovat tutkimuksen minipilotteja.

”Minipiloteissa yritykset ovat saaneet kerryttää pienin askelin osaamistaan uudelleenkäytöstä. Ne ovat auttaneet tekemään uudelleenkäytöstä ReCreate-yrityksille rutiininomaisempaa yhteen suureen mutta yksittäiseen pilottiin verrattuna. Tutkimustyö kuitenkin jatkuu vielä muun muassa ympäristövaikutusten arvioinnilla ja suunnitteluohjeistuksien laatimisella”, tutkimushankkeen johtaja, professori Satu Huuhka toteaa.

Recreate-hankkeen ensimmäinen minipilotti toteutettiin syksyllä 2024 Tampereen Härmälänrannassa, kun A-Kruunun asuinkerrostalokohteeseen asennettiin ontelolaattaelementtejä. Seuraavaksi uudelleenkäytettyjä elementtejä hyödynnettiin vuoden 2025 aikana Metson Lokomotion -teknologiakeskushankkeessa sekä TA-Asumisoikeuden työmaalla Tampereen Hiedanrannassa.

Metson Lokomotion-teknologiakeskuksen hankkeessa kohteeseen asennettiin ontelolaattaelementtejä ja TA-Asumisoikeuden asuntorakennushankkeessa hyödynnettiin pilari-, palkki- ja ontelolaattaelementtejä.

Kokemukset tärkeitä

Skanskan aluejohtaja Toni Tuomola sanoo, että betonielementtien uudelleenkäytöllä on selkeästi kysyntää. Minipilottien kautta se on saanut monipuolisesti kokemusta käyttökohteiden vaatimuksista ja erityyppisissä hankkeissa ratkaistavista asioista.

”Kokemukset kaikista kolmesta minipilotista osoittavat, että uudelleenkäytettyjen elementtien käyttö osana uudisrakentamista on sujuvaa. Asennus sujui helposti eikä eronnut merkittävästi uusien elementtien käyttämisestä.”

”Meillä on nyt hyvät valmiudet lisätä rakennustuotteiden uudelleenkäyttöä uudisrakentamisessa. Olemme sitoutuneet kiertotalouden green deal -sopimukseen, jossa keskitymme muun muassa rakennustuotteiden uudelleenkäytön edistämiseen. Tässä työssä käytännön kokemukset ovat tärkeitä”, hän jatkaa.

Consolis Parman teknologiajohtaja Juha Rämö sanoo, että tässä kehityshankkeessa yritystä kiinnostaa erityisesti uudelleenkäytettävien elementtien liiketoimintamahdollisuudet vähähiilisten vaihtoehtojen portfoliossa.

Umaconin projektijohtaja Raine Hakala kertoo, että ontelolaattojen irrotustekniikoiden kehitystyön lähtökohtana on ollut laadun lisäksi prosessin tehokkuus. Betonielementit on irrotettava huolellisesti, jotta ne säilyvät ehjinä, mutta prosessin on samalla oltava riittävän tehokas, jotta uudelleenkäyttö on myös taloudellisesti mahdollista.