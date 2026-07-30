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Kategoriat Rakentaminen Uutiset

Aamulehti: Tampereen taidemuseon hankkeen aloitus lykkääntyy

Rakennusurakoitsijan valintapäätöksestä on valitettu.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 30. heinäkuuta 2026, 10:28
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Tampereen taidemuseon laajennuksen valmistelutyöt ovat käynnissä. Museon pihan veistokset siirretään turvaan, ja vesilaitos tekee tontilla viemäri- ja vesijohtosiirtoja. Muuten yli 36 miljoonan euron rakennustöiden aloitus lykkääntyy, Tampereen tilapalveluiden rakennuttamispäällikkö Jukka Kauppinen kertoi Aamulehdelle.

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