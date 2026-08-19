Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Rakentaminen

Helsingissä käynnistyy yli 100 miljoonan uinti- ja liikuntakeskuksen rakennusurakka

Uutta uinti- ja liikuntakeskusta rakennetaan vuosikymmenen loppuun asti.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 19. elokuuta 2026, 9:42
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Helsingissä käynnistyy yli 100 miljoonan uinti- ja liikuntakeskuksen rakennusurakka
Havainnekuva uimahallin pääaltaasta. Kuva: PES-Arkkitehdit

Uuden liikunta- ja uintikeskuksen rakentaminen Helsingin Jätkäsaareen alkaa syyskuussa. Työt käynnistyvät maanrakennus-, pohjarakennus- ja perustustöillä. Runko- ja julkisivutöitä tehdään ensi vuonna ja vuosina 2028-2029 työskennellään pääosin sisätiloissa. Uusi liikuntakeskus otetaan käyttöön arviolta vuodenvaihteessa 2029-30.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Lisää aiheesta

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Helsingissä käynnistyy yli 100 miljoonan uinti- ja liikuntakeskuksen rakennusurakka”

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset