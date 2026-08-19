Helsingissä käynnistyy yli 100 miljoonan uinti- ja liikuntakeskuksen rakennusurakka Uutta uinti- ja liikuntakeskusta rakennetaan vuosikymmenen loppuun asti.

Uuden liikunta- ja uintikeskuksen rakentaminen Helsingin Jätkäsaareen alkaa syyskuussa. Työt käynnistyvät maanrakennus-, pohjarakennus- ja perustustöillä. Runko- ja julkisivutöitä tehdään ensi vuonna ja vuosina 2028-2029 työskennellään pääosin sisätiloissa. Uusi liikuntakeskus otetaan käyttöön arviolta vuodenvaihteessa 2029-30.