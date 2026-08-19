Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Suunnittelu Talous Uutiset

Sitowise nappasi hyvän siivun datakeskuksista, vaikka lähti lähes nollasta – ”Emme ole vielä saavuttaneet datakeskusmarkkinassa piikkiä”

Vt. toimitusjohtaja Jannis Mikkolan mukaan infrassa tahti on ollut hyvää, mutta kuntasektorin infrarakentamiseen liittyvä kysyntä on heikkenemässä.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 19. elokuuta 2026, 6:06
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Sitowise nappasi hyvän siivun datakeskuksista, vaikka lähti lähes nollasta – ”Emme ole vielä saavuttaneet datakeskusmarkkinassa piikkiä”
Jannis Mikkola uskoo, että infran megahankkeisiin satsanneissa kaupungeissa vedetään jatkossa vähän happea. Kuva: Sitowise

Sitowise on saanut lupaavasti jalkaansa oven väliin datakeskusmarkkinassa. Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö on vauhdittanut uusien sektoreidensa kasvua, kun perinteinen suunnittelumarkkina on ollut hiljaisempi. Uudet kasvusektorit tarkoittavat teollisuutta, turvallisuutta, datakeskuksia ja energiaprojekteja.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sitowise nappasi hyvän siivun datakeskuksista, vaikka lähti lähes nollasta – ”Emme ole vielä saavuttaneet datakeskusmarkkinassa piikkiä””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset