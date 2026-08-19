Sitowise nappasi hyvän siivun datakeskuksista, vaikka lähti lähes nollasta – ”Emme ole vielä saavuttaneet datakeskusmarkkinassa piikkiä”
Vt. toimitusjohtaja Jannis Mikkolan mukaan infrassa tahti on ollut hyvää, mutta kuntasektorin infrarakentamiseen liittyvä kysyntä on heikkenemässä.
Sitowise on saanut lupaavasti jalkaansa oven väliin datakeskusmarkkinassa. Suunnittelu- ja konsultointiyhtiö on vauhdittanut uusien sektoreidensa kasvua, kun perinteinen suunnittelumarkkina on ollut hiljaisempi. Uudet kasvusektorit tarkoittavat teollisuutta, turvallisuutta, datakeskuksia ja energiaprojekteja.
Tätä artikkelia ei ole kommentoitu
0 vastausta artikkeliin “Sitowise nappasi hyvän siivun datakeskuksista, vaikka lähti lähes nollasta – ”Emme ole vielä saavuttaneet datakeskusmarkkinassa piikkiä””