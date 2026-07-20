Habeo Groupiin kuuluva LVI-Pitkälä Group laajenee yrityskaupalla Kuopioon LVI-Pitkälä Group ja Suomen Verkostohuolto ovat tehneet yhteistyötä vuosien ajan.

LVI-Pitkälä Group on ostanut Rovaniemellä ja Kuopiossa toimivan Suomen Verkostohuollon. Yrityskauppa vahvistaa LVI-Pitkälän palvelu- ja huoltoliiketoimintaa. Se laajentaa yhtiön toiminnan Kuopioon ja tuo Habeo Groupiin noin 30 uutta ammattilaista.