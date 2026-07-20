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Kategoriat Talous Talotekniikka Uutiset

Habeo Groupiin kuuluva LVI-Pitkälä Group laajenee yrityskaupalla Kuopioon

LVI-Pitkälä Group ja Suomen Verkostohuolto ovat tehneet yhteistyötä vuosien ajan.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 20. heinäkuuta 2026, 10:30
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Kuvassa vasemmalta LVI-Pitkälä Groupin Veikko Laitila ja Jussi Pitkälä sekä Suomen Verkostohuollon Markus Nurmela, Esa Nurmela ja Jarmo Vierimaa. Takana on LVI-Pitkälä Groupin Jari Pitkälä. Kuva: Habeo Group

LVI-Pitkälä Group on ostanut Rovaniemellä ja Kuopiossa toimivan Suomen Verkostohuollon. Yrityskauppa vahvistaa LVI-Pitkälän palvelu- ja huoltoliiketoimintaa. Se laajentaa yhtiön toiminnan Kuopioon ja tuo Habeo Groupiin noin 30 uutta ammattilaista.

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