Keskipohjalaiseen pikkukuntaan rakennetaan uusi kunnantoimisto ja päiväkoti
Maanrakennustyöt alkoivat ennen juhannusta, ja rakennukset valmistuvat vielä tämän vuoden puolella.
Keski-Pohjanmaalla sijaitsevalle Halsualle rakennetaan uudet hirsirakenteiset päiväkoti- ja kunnantoimistotilat. Urakkakilpailutuksen voitti DEN Finland, ja sopimuksen arvo on 1,4 miljoonaa euroa.
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