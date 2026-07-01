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Kategoriat Rakentaminen

Keskipohjalaiseen pikkukuntaan rakennetaan uusi kunnantoimisto ja päiväkoti

Maanrakennustyöt alkoivat ennen juhannusta, ja rakennukset valmistuvat vielä tämän vuoden puolella.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 1. heinäkuuta 2026, 9:30
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Ei kommentteja artikkeliin Keskipohjalaiseen pikkukuntaan rakennetaan uusi kunnantoimisto ja päiväkoti
Kuva DEN:in Alajärven tehtaalta. Kuva: Den Finland

Keski-Pohjanmaalla sijaitsevalle Halsualle rakennetaan uudet hirsirakenteiset päiväkoti- ja kunnantoimistotilat. Urakkakilpailutuksen voitti DEN Finland, ja sopimuksen arvo on 1,4 miljoonaa euroa.

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