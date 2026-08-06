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Kategoriat Asunnot Energiatehokkuus Rakentaminen Uutiset Ympäristö

Tampereelle Pirkanmaan ensimmäiset Joutsenmerkki-talot – rakentajana JM Suomi

Talot ovat osa JM Suomen alueelle kehittämää korttelia, jolla se voitti Tampereen kaupungin korttelisuunnittelukilpailun vuonna 2019.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 6. elokuuta 2026, 11:35
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Tesomajärven omistuskerrostalot saivat Joutsenmerkki-sertifikaatit alkukesällä.(Kuva: JM Suomi)

Tampereen Tesomajärvelle vuoden alussa valmistuneille kahdelle kerrostalolle on myönnetty Joutsenmerkki-ympäristösertifikaatit. JM Suomen A-energialuokkaan rakentamat omistusasunnot ovat samalla Pirkanmaan ensimmäiset Joutsenmerkki-kriteerein rakennetut kerrostalot.

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