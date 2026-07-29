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Kategoriat Rakentaminen Kiinteistöt Uutiset

Koneiden maahantuoja keskittää toimintonsa Keravalle – Brand toimitilat toteuttaa uutta tilaa

Uutta toimitilaa valmistuu noin 1 700 neliömetrin laajuinen kokonaisuus.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 29. heinäkuuta 2026, 11:25
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Lifttekille nousee uutta toimitilaa Keravalla. Kuva: Brand toimitilat

Nosto- ja työmaakoneiden myyntiin, vuokraukseen ja huoltoon erikoistunut MN-Lifttek investoi uusiin toimitiloihin Keravalla. Noin 1 700 neliömetrin laajuinen kokonaisuus valmistuu arviolta marraskuussa 2026.

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