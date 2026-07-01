Suomen suurin tietunnelisaneeraus on edennyt loppusuoralle – Kattoon porattiin yli 8 000 reikää
Helsingin Vuosaaren maantietunneli Kehä III:n päässä on ollut suljettuna loppiaisesta lähtien. Rakentamisen valmistuessa loppukesästä edessä on vielä intensiivinen testausjakso.
Suomen historian tähän mennessä laajin maantietunnelin peruskorjausurakka on edennyt loppusuoralle. Työn kohteena on Helsingissä, Kehä III:n päässä sijaitseva Vuosaaren satamatunneli. Sillä on pituutta 1,6 kilometriä.
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