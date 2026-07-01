Sustera hakee kasvunpaikkoja sieltä, missä niitä on – ”Yrityskaupat ovat yksi kasvun väline”
Susteran toimitusjohtaja Elina Engman uskoo korjaamisen lisätuen vaikuttavan myönteisesti.
Erilaisia kiinteistöjen elinkaaripalveluita tarjoavan Susteran alkuvuodessa on hienoisia myönteisiä merkkejä. Toimitusjohtaja Elina Engman huomauttaa, että markkina on varmasti kaikille edelleenkin yhtä hankala ainakin uudisrakentamisen osalta.
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