Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!
Lue lisää
Kategoriat Kiinteistöt Korjausrakentaminen Suunnittelu Uutiset

Sustera hakee kasvunpaikkoja sieltä, missä niitä on – ”Yrityskaupat ovat yksi kasvun väline”

Susteran toimitusjohtaja Elina Engman uskoo korjaamisen lisätuen vaikuttavan myönteisesti.

Kirjoittaja Merja Mannila
Kirjoitettu 1. heinäkuuta 2026, 6:00
Tilaajille
Ei kommentteja artikkeliin Sustera hakee kasvunpaikkoja sieltä, missä niitä on – ”Yrityskaupat ovat yksi kasvun väline”
Susteran toimitusjohtaja Elina Engmanin mukaan yritys on osin uusinut strategiaansa. Kuva: Mathias Foster

Erilaisia kiinteistöjen elinkaaripalveluita tarjoavan Susteran alkuvuodessa on hienoisia myönteisiä merkkejä. Toimitusjohtaja Elina Engman huomauttaa, että markkina on varmasti kaikille edelleenkin yhtä hankala ainakin uudisrakentamisen osalta.

Tämä artikkeli on tilaajille

Kirjaudu sisään

Hyödynnä 1kk/0€ diginäyte!

Unohditko käyttäjätunnuksesi? Unohditko salasanasi? Rekisteröidy

Luetuimmat artikkelit

Tätä artikkelia ei ole kommentoitu

0 vastausta artikkeliin “Sustera hakee kasvunpaikkoja sieltä, missä niitä on – ”Yrityskaupat ovat yksi kasvun väline””

Rakennuslehden luetuimmat

Viimeisimmät näkökulmat

Tuoreimmat uutiset