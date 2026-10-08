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Kategoriat Infra

Vanha sairaala on Suomen suurimpia purkutyömaita – Aikansa tuotteessa on asbestia kaikkialla

Vanhan Oulun yliopistollisen sairaalan ensimmäisen ja viimeisen purku-urakan välillä on 13 vuotta.

Kirjoittaja Daniel Wallenius
Kirjoitettu 8. lokakuuta 2026, 6:07
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Oulun yliopistollisen sairaalan rakennusten purkua kuvattuna elokuussa. Kuva: Daniel Wallenius

Oulussa on jo lähes kymmenen vuoden ajan ollut käynnissä kaupungin ja mahdollisesti koko Suomen suurin purkutyömaa, jossa Oulun yliopistollista sairaalaa puretaan pala palalta uuden tieltä. Yhteensä purkuhankkeen laajuus on noin 170 000 bruttoneliömetriä ja purkujen kustannusarvio on noin 30 miljoonaa euroa.

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