Kategoriat Suunnittelu Projektit Rakentaminen

Uuden sairaalarakennuksen kehitysvaihe alkaa Oulussa

Toteutusvaiheen tilaus on tavoitteena tuoda aluehallituksen päätettäväksi vuoden 2026 lopussa.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 28. tammikuuta 2026, 12:17
Kuvassa OYSin uudistamisohjelman jo valmistuneet A- ja B-rakennus. Kuva: OYS 2030 -uudistamisohjelma

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt käynnistää Oulun yliopistollisen sairaalan OYS 2030 -uudistamisohjelmaan kuuluvan H-rakennuksen eli logistiikka- ja tukipalvelukeskuksen kehitysvaiheen.

