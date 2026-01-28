Uuden sairaalarakennuksen kehitysvaihe alkaa Oulussa
Toteutusvaiheen tilaus on tavoitteena tuoda aluehallituksen päätettäväksi vuoden 2026 lopussa.
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus on päättänyt käynnistää Oulun yliopistollisen sairaalan OYS 2030 -uudistamisohjelmaan kuuluvan H-rakennuksen eli logistiikka- ja tukipalvelukeskuksen kehitysvaiheen.
