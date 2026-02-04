OYS on alittanut rakennushankkeissaan tavoitekustannukset kymmenillä miljoonilla Eri osahankkeet ovat tähän asti alittaneet tavoitekustannuksensa, eikä viivästyksiä rakentamisessa ole ilmennyt

Oulun yliopistollisen sairaalan massiivisen OYS 2030 -uudistamisohjelman rakennushankkeet ovat toistaiseksi alittaneet merkittävästi tavoitekustannukset.

Viimeksi valmistuneen OYSin F-​rakennuksen taloudellisen loppuselvityksen mukaan hanke alitti tavoitekustannuksensa noin kolmella miljoonalla eurolla. Viime vuoden lopulla valmistuneen F-​rakennuksen tavoitekustannus oli noin 203 miljoonaa euroa ja toteutuneet kokonaiskustannukset olivat noin 200 miljoonaa euroa.

Myös aiemmat OYSin uuden sairaalan rakennushankkeet ovat onnistuneet taloudellisesti hyvin. Vuonna 2024 valmistuneet A- ja B-​hankkeet alittivat niin ikään niille asetut tavoitekustannukset, A-​hanke kokonaisuudessaan noin 25 miljoonalla ja B-​hanke noin 30 miljoonalla eurolla. Summat pitävät sisällään sekä suunnittelusta ja toteutuksesta vastanneiden allianssien että tilaajan omat kustannukset. Myös vuonna 2022 valmistunut E-​rakennushanke eli sädehoidon yksikön uudisrakennus alitti tavoitekustannuksensa 1,5 miljoonalla eurolla.

Yhteensä OYSin sairaalarakentamisen tavoitekustannukset ovat tähän mennessä alittuneet siis noin 60 miljoonalla eurolla.

”Tähän asti osahankkeet ovat alittaneet tavoitekustannuksensa, ja viivästyksiä rakentamisessa ei ole ilmennyt. Uusien tilojen ripeämmän rakentumisen myötä olemme kyenneet myös vastaamaan henkilöstön työturvallisuushuoliin. Rakennusaikana on vältytty laajoilta väistöiltä ja rakentamisen aiheuttamat häiriöt erikoissairaanhoidon palvelutuotannolle on kyetty minimoimaan”, Pohjois-​Pohjanmaan hyvinvointialueen johtaja Ilkka Luoma sanoo tiedotteessa.

Sairaalaa rakennetaan allianssimallilla

OYS 2030 -​uudistamisohjelman ohjelmajohtaja Kari-​Pekka Tampio pitää hyvää tilannetta osoituksena onnistuneesta toteutustavan valinnasta, allianssien onnistumisesta sekä hankkeiden valmistelu-​ ja kehitysvaiheisiin panostamisesta.

”Yhdessä laadittujen pelisääntöjen ja toteutussuunnitelman ansiosta koko toimitusketju suunnittelusta toteutukseen toimii saumattomasti. Tavoitteista, rakentamisen laadusta tai sairaalan henkilökunnan tiloille, laitteille ja järjestelmille asettamista vaatimuksista ei ole tingitty missään vaiheessa”, Tampio kommentoi.

Kokonaisuudessaan uuden sairaalan rakentamisen kokonaiskustannukset ovat noin 1,6 miljardia euroa, mistä uudisrakentamisen osuus on noin 900 miljoonaa. Sairaalakokonaisuus täydentyy tulevina vuosina vielä C-​rakennuksella, lastenpsykiatrian uudisrakennuksella sekä H-​rakennuksella eli logistiikka-​ ja tukipalvelukeskuksella.