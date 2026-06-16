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Kategoriat Rakentaminen Kiinteistöt Talous Uutiset

NCC tarttuu uuteen sairaalaurakkaan Oulussa – arvo 10 miljoonaa

Uusi L-rakennus on jatkoa OYS:n sairaala-alueen aiemmille ja vielä käynnissä oleville urakoille.

Kirjoittaja Timo Sormunen
Kirjoitettu 16. kesäkuuta 2026, 9:36
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Uusi rakennus on kooltaan noin 3 000 bruttoneliötä ja se liitetään alueella sijaitsevaan suojeltuun L4-osaan. Uudisrakennus on tarkoitus ottaa käyttöön syksyllä 2027. (Kuva: Arkkitehdit Rudanko + Kankkunen)

NCC on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) kanssa urakkasopimuksen lastenpsykiatrian ja sairaalakoulun uusista tiloista Oulun sairaala-alueella. Uuden L-rakennuksen rakentaminen käynnistyy tämän kesän aikana.

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