NCC tarttuu uuteen sairaalaurakkaan Oulussa – arvo 10 miljoonaa
Uusi L-rakennus on jatkoa OYS:n sairaala-alueen aiemmille ja vielä käynnissä oleville urakoille.
NCC on tehnyt Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen (Pohde) kanssa urakkasopimuksen lastenpsykiatrian ja sairaalakoulun uusista tiloista Oulun sairaala-alueella. Uuden L-rakennuksen rakentaminen käynnistyy tämän kesän aikana.
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