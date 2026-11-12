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Kategoriat Arkkitehtuuri Rakennustuote Rakentaminen Suunnittelu

Arkkitehti Pekka Pakkanen: ”Minulle puurakentaminen ei ole uskonto vaan työkalu”

Vaikka Pakkanen on pitkälti profiloitunut puuarkkitehdiksi suunniteltuaan paljon puukohteita ja -konsepteja, hänen ajattelussaan painottuu laajemmin bio- ja kiertotalous.

Kirjoittaja Hannu Lättilä
Kirjoitettu 12. marraskuuta 2026, 6:00
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Ei kommentteja artikkeliin Arkkitehti Pekka Pakkanen: ”Minulle puurakentaminen ei ole uskonto vaan työkalu”
Kuva: Jussi Helttunen

Arkkitehtitoimisto Planetary Architecturen perustaja ja toimitusjohtaja Pekka Pakkanen on toiveikas kierrätysmateriaalien käytön lisäämisen suhteen rakentamisessa, vaikka vielä tällä hetkellä Suomi kuuluu hänen mielestään Euroopan häntäpäähän tässä asiassa.

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