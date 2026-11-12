Arkkitehti Pekka Pakkanen: ”Minulle puurakentaminen ei ole uskonto vaan työkalu”
Vaikka Pakkanen on pitkälti profiloitunut puuarkkitehdiksi suunniteltuaan paljon puukohteita ja -konsepteja, hänen ajattelussaan painottuu laajemmin bio- ja kiertotalous.
Arkkitehtitoimisto Planetary Architecturen perustaja ja toimitusjohtaja Pekka Pakkanen on toiveikas kierrätysmateriaalien käytön lisäämisen suhteen rakentamisessa, vaikka vielä tällä hetkellä Suomi kuuluu hänen mielestään Euroopan häntäpäähän tässä asiassa.
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