Pasilan väliaikaisesta asemasta tuli 40 000 ihmisen jokapäiväinen ”luistinrata” – asemalla on niin liukasta, että hiekoitushiekkaa joudutaan syytämään jopa sisätiloihin

Kun muut keinot eivät ole ottaneet toimiakseen, on jopa aseman sisätiloissa jouduttu aloittamaan hiekoitus.

”Siinä voi huonoilla kengillä mennä ’humps, humps’”, kuvailee Pasilan aseman kautta keskiviikkoaamuna kulkenut Tuija Salmi.

Hiekoitetuilla osuuksilla askel Salmen mukaan pitää, mutta sisätilojen jokaista neliömetriä ei sentään ole kuorrutettu sepelillä.

”Yksi tyttö kaatuikin”, Salmi kertoo keskiviikkoaamuna tekemistään havainnoista.

Liukastunut lapsi selvisi Salmen mukaan vammoitta.

Toisen HS:lle lähetetyn uutisvihjeen mukaan ”lattia on nyt talvella tappavan liukas”.

Lattia on nyt talvella tappavan liukas.

”Reippaat vaihdot junasta toiseen voi unohtaa, kun lattia on niin liukas, että joutuu pitämään kaiteesta kiinni”, nimettömänä vinkin lähettänyt junamatkustaja toteaa.

Aseman suunnittelussa on tehty virhe

Viime vuonna purettua asemaa korvaavan tilapäisrakennuksen ylläpito on Keski-Pasilan Tripla-keskusta toteuttavan rakennusyhtiö YIT:n vastuulla.

Työpäällikkö Jani Kuivamäki YIT:stä kertoo, että aseman lattia muuttuu petollisen liukkaaksi erityisesti nollakelillä ja pikkupakkasella. Päällysteen pintaan tiivistyy silloin kosteutta, joka yhdessä kengänpohjissa kulkeutuvan lumen kanssa tekee lattiasta petollisen liukkaan.

Onko rakennuksen suunnittelussa tapahtunut virhe?

”Näin jälkikäteen sanottuna on. Sitä ei voi kiistää, että näin siinä on käynyt”, Kuivamäki sanoo.

Suurin haaste aiheutuu siitä, että väliaikainen asema on ikään kuin sisätila ulkona. Liukkausongelma olisi Kuivamäen mukaan helposti ratkaistavissa, jos rakennuksen voisi lämmittää. Paloturvallisuusmääräykset estävät kuitenkin seinissä olevien suurten aukkojen sulkemisen, koska niitä tarvitaan tulipalon sattuessa savunpoistoon.

Tämän vuoksi YIT joutuu turvautumaan vähemmän optimaalisiin liukkaudentorjuntakeinoihin. Ensin jäätä yritettiin poistaa jäänestoaineella.

”Se ei tuottanut sellaista tulosta, mitä tarvitsemme. Ainoa keino, millä me saamme aseman satavarmasti turvalliseen kuntoon on hiekoittaminen”, Kuivamäki toteaa.

Sepelin levittämistä ei valittu heti alkuun sen vuoksi, että mursketta kulkeutuu ihmisten jaloissa joka paikkaan, mikä taas lisää siivoustarvetta.

”Turvallisuus on tietysti ykkösprioritetti – se on ihan selvä asia. Sen takia me nyt sitten esteettisyyden kustannuksella hiekoitamme sitä sisätilaa.”

Kiinteistöhuollon työvoimaa lisätty

Myös kiinteistöhuollon työvoimaa on Kuivamäen mukaan lisätty. Huoltoväen työlistan kärjessä on kaikkien asemalaitureilta johtavien portaiden alaosien puhdistaminen ennen aamuruuhkaa kello 5–7.

Ainoa keino, millä me saamme aseman satavarmasti turvalliseen kuntoon on hiekoittaminen.

Portaiden yläpäähän on puolestaan lisätty kuramattoja, joilla pyritään estämään lumen kulkeutumista kylmiin sisätiloihin.

Nyt käytössä olevat liukkaudentorjuntakeinot ovat kuitenkin vain oireen lääkitsemistä. Varsinainen ongelmasta eroon pääseminen vaatisi lattian uusimista tai ainakin pitävämmän pinnoitteen asentamista.

”Selvitysprosessi on käynnissä. Eri materiaalivalmistajat käyvät läpi, löytyisikö heiltä jotain vaihtoehtoista pinnoitetta, jonka voisi asentaa nopealla aikataululla”, Kuivamäki kertoo.

Remontointia hankaloittaa Kuivamäen mukaan erityisesti se, että Pasilan aseman läpi kulkee noin 40 000 ihmistä päivässä. Aseman sulkeminen ei ole vaihtoehto, eikä matkustajien kulkua voi muutoinkaan hankaloittaa suurissa määrin.

Myös talvisää voi tuoda omia rajoitteitaan pinnoittamiselle.

Väliaikaisen aseman on määrä olla käytössä syksyyn 2019 asti. Silloin avautuu uusi Pasilan asema, jos rakennusaikataulu ei veny.