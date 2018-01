Tukes muistuttaa tiedotteessaan, että huoneistokohtaisten vesimittareiden valmistajien antamia ohjeita mittarin asennuksesta on ehdottomasti noudatettava. Vesimittareiden oikea asennus vaikuttaa mittareiden luotettavuuteen.

”Tiedotteella haluttiin viestiä suunnittelijoille ja asentajille mittareiden oikean asennuksen tärkeydestä. Halusimme myös muistuttaa vesimittareiden rajallisesta teknisestä käyttöiästä”, ylitarkastaja Heikki Koivula Tukesista sanoo.

Koivulan mukaan asennuksessa tai mittaripaikan suunnittelussa tapahtuneiden virheiden korjaaminen jälkikäteen on kallista ja hankalaa. Jos valmistajan asennusohjeita ei noudateta, valmistaja ei voi taata, että huoneistokohtainen vesimittari toimii luotettavasti.

”Vain oikein asennettu vesimittari täyttää mittauslaitelain vaatimukset. Vesimittarin on täytettävä vaatimukset, jotta sitä saa käyttää laskutettavan vedenkulutuksen mittaukseen. Asukkaan laskutuksen oikeellisuus riippuu hänen asuntonsa mittarin luotettavuudesta.”

Asennusvirheitä paljastunut

Muutamissa Tukesiin tulleissa kuluttajakontakteissa on ihmetelty suuria vesilaskuja huoneistokohtaisesti mitatuissa kohteissa. Kysyjät ovat epäilleet mittarin lukemaa, kun vuosittainen tasausmaksu on yllättänyt asukkaan. Yleensä asia on selvinnyt, kun on saatu käsitys tyypillisestä vuorokautisesta vedenkulutuksesta ja verrattu sitä Motivan esimerkkeihin.

”Selvittelyssä on tullut esiin myös asennuksessa tehtyä virheitä, esimerkiksi suorat putkiosuudet puuttuvat tai mittari on asennettu asennusohjeiden vastaisesti näyttötaulu alaspäin. Asennusvirheiden vaikutusta mittaustarkkuuteen on vaikea selvittää”, Koivula jatkaa.

Asennusohjeet voivat koskea esimerkiksi vesimittarin asennusasentoa, mittaria ympäröivien putkistojen suoria osuuksia tai takaisinvirtausta estävien venttiilien asentamista. Asennusohjeissa voidaan kuvata myös, kuinka putkiston paineistus on tehtävä, jotta mittari ei vaurioidu.

”Rakentamismääräyskokoelma edellyttää yleisesti, että vesimittarit asennetaan siten, että ne ovat helposti asennettavissa, luettavissa ja huollettavissa. Vesihuoltolaitosten antamat ohjeet kiinteistön päävesimittarin asennuspaikasta ja asentamisesta ovat yksityiskohtaisia. Huoneistokohtaisia vesimittareita asentaa lukuisat asennusliikkeet, joiden tulee huolehtia, että mittarit asennetaan suunnitelmien ja valmistajan ohjeiden mukaisesti”, Koivula kertoo.

Mittareiden täytyy täyttää vaativat testit

Tukes haluaa kiinnittää huomiota siihen, että mittareiden täytyy täyttää vaativat testit, jotta niitä voi käyttää laskutuksessa. Prosessissa on mukana aina tarkastuslaitos (ilmoitettu laitos) eli riippumaton kolmas osapuoli. Tällä varmistetaan, että käyttöön otetaan vain luotettavia mittareita.

Asennus on suunnittelun lisäksi osa ketjua, jonka tavoitteena on, että vesimittarit toimivat luotettavasti.

Tukes on vesimittareiden markkinavalvontaviranomainen. Sen valvonta kohdistuu markkinoilla oleviin uusiin vesimittareihin. Tukes ei valvo vesimittareiden asennusta, koska se kuuluu rakentamista koskevan sääntelyn piiriin.