Asia käy ilmi opetus- ja kulttuuriministeriön Arkkitehtuurimuseon koskevasta tarkastusraportista, joka tuli julkiseksi tänään.

OKM:n tarkastustoimen selvitys koskee Kausteen Eurocard-laskuja vuosilta 2013–2017. Laskuista on puuttunut merkittävä määrä kuitteja sekä selvitykset kulujen liittymisestä museotoimintaan.

Eurocardilla tehdyt ostot ovat liittyneet hinnaltaan korkeisiin ravintolalaskuihin, joiden osalta ei ole ollut liitettynä kuittia eikä selitettä, ketkä illallisille ovat osallistuneet. Ostot ovat liittyneet myös merkittävään määrään taksikuluja, lentolippu- ja hotellikuluihin sekä vähäisessä määrin käteisnostoihin.

Kausteen Eurocard-laskujen yhteenlaskettu summa on ollut 100 474,33 euroa. Tarkastuksessa kävi ilmi, että laskuilla veloitetuista tapahtumista yhteensä 76 316,76 euron osalta ei löydy kuittia eikä tarkempaa selitettä. Lisäksi on yhteensä 16 783,44 euron edestä kuluja, joihin liittyy puutteellinen selvitys.

Kuitti ja kulujen selvittäminen on tehty asianmukaisesti 7 374,13 euron osalta.

Juulia Kauste sai potkut Arkkitehtuurimuseon johtajan paikalta maaliskuun lopussa. Syyksi kerrottiin tuolloin luottamuspula. Hallituksen nimittämänä väliaikaisena johtajana on toiminut sen jälkeen Reetta Heiskanen siihen asti, kunnes uusi johtaja on valittu.

Puuttuvia kuitteja ei toimitettu

Arkkitehtuurimuseossa osalla henkilöstöstä on työn luonteesta johtuen ollut käytössään museon luottokortti (Eurocard), joka on ollut henkilökohtainen.

Tarkastuskäynnin yhteydessä opetus-ja kulttuuriministeriön tarkastustoimi suoritti tositetarkastusta, jonka yhteydessä havaittiin, että museonjohtajan Eurocard-laskujen osalta kirjanpitoaineistoon sisältyi vain vähäisesti kuluihin liittyviä tositteita ja selitteitä. Vastaavaa havaintoa ei tehty muiden työntekijöiden Eurocard-laskujen osalta.

Arkkitehtuurimuseon hallitus on ryhtynyt selvittämään, miltä osin Kausteen Eurocard-laskujen kulut ovat hyväksyttävissä museon kuluiksi.

Raportista käy ilmi, että museon silloinen talouspäällikkö on esimerkiksi keskustellut Kausteen kuluihin liittyvistä puuttuvista kuiteista jo vuonna 2013. Niitä oli pyydetty, mutta ei niitä ei koskaan toimitettu. Ministeriön tarkastustoimen saamien tietojen mukaan Kausteen vuoden 2013 Eurocard-laskut on kirjattu Arkkitehtuurimuseon kuluksi, vaikka havaintojen mukaan kuitti on puuttunut 16 833,89 euron osalta.

Tilintarkastusyhtiö ohjeisti

Tilintarkastusyhtiö ohjeisti Kaustetta vuonna 2014 luottokorttilaskuihin liittyen seuraavasti: ”Eli kirjausketjun aukottomuuden kannalta olisi tärkeää, että kaikista maksetuista laskuista löytyisi myös alkuperäiset kuitit. Ja sen vuoksi suosittelemme, että asiaan kiinnitetään jatkossa nykyistä enemmän huomiota.”

Toiminta jatkui silti samanlaisena. Raportin mukaan Arkkitehtuurimuseon tilintarkastaja lähetti hallituksen puheenjohtajalle sähköpostin tammikuussa 2016, jossa mainittiin jälleen Kausteen Eurocardin käyttö ja sen käyttöä todentavien kuittien puutteellisuus:

”Mikäli kuitteja ei sekä perustetta kulun perustamisesta säätiön toimintaan ei ole mahdollista saada, tulee Eurocardin käyttö veloittaa henkilöltä itseltään.. Olemme raportoineen asiasta aikaisemmin museon johtajalle itselleen, mutta koska asiassa ei ole tapahtunut muutosta, käännymme asiassa nyt teidän puoleenne. Säätiölain hengen mukaista ei ole hyväksyä kuluja ilman riittäviä tositteita sekä näyttöä kulujen liittymisestä säätiön toimintaan.”