Suomen Hoivatilat laajentaa toimintaansa Ruotsiin – vetäjä Swecolta

Hoivakiinteistöyhtiö Suomen Hoivatilat perustaa tytäryhtiön Ruotsiin, kertoo yhtiö tiedotteessaan.

Perustettavan tytäryhtiön toimitusjohtajaksi on valittu Maria Frid, joka aloittaa tehtävässään syyskuussa.

Fridillä on yhtiön mukaan vahvaa kokemusta kiinteistöjohtamisesta ja hoivatilaliiketoiminnasta. Hän on aiemmin toiminut Sweco Sverigen kiinteistötoimen johtajana, ja hänellä on kandidaatin tutkinto rakennustekniikassa Lundin yliopistosta.

Hoivatilat on jo aiemmin kertonut selvittävänsä mahdollisuuksia laajentaa liiketoimintaa muihin Pohjoismaihin.