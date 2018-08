Lehto Group palkkaa 50 työntekijää tehtaalleen Hartolaan – rekrytointikoulutus muille kuin alan ammattilaisille

Haussa on niin kokeneempia talonrakentajia, lvi- ja sähköasentajia kuin työntekijöitä ilman aiempaa rakennusalan työkokemusta.

”Meillä on täällä jo puuseppää, teleliikenneasentajaa ja useampi leipurikin. Tällä hetkellä on haastavaa löytää valmiiksi ammattitaitoisia rakennusalan työntekijöitä ja vielä pienemmälle paikkakunnalle. Siksi koulutamme uusia työntekijöitä nyt ilman aiempaa rakennusalan koulutusta”, Lehto Componentsin toimitusjohtaja Pekka Korkala kertoo yhtiön tiedotteessa.

Lehto järjestää yhteistyössä Hämeen TE-toimiston kanssa 60 päivää kestävän rekrytointikoulutuksen henkilöille, joilla ei ole aiempaa rakentamisen kokemusta. Rekrytointikoulutuksessa perehdytään muun muassa puuelementtirungon valmistukseen, märkätilojen rakentamiseen ja työturvallisuuteen.

Hartolan tehtaalla on aloittanut tuotannontyöntekijänä Jenna Sunell, joka työskenteli aiemmin leipomossa konditorion puolella tehden sarjatuotantona kuivakakkuja ja kääretorttuja.

”Olen artesaani koulutukseltani. Kun leipomon toimipiste siirtyi Lahteen ja asun itse Sysmässä, en halunnut pitkää työmatkaa. Nyt työskentelen täällä Hartolassa lvi-pisteessä ja meneillään on perehdyttäminen vanhemman työntekijän kanssa. Ennakkoluulottomalla mielellä menen eteenpäin. Näissä töissä on samoja elementtejä: jokaisella on oma roolinsa ja tehtävänsä linjastolla, ja siihen pitää myös luottaa”, Sunell kertoo leipomon ja tehdastyön yhtäläisyyksistä.

Lehto Group osti keväällä Pyhännän Rakennustuotteen talotehtaan Hartolasta. Parhaillaan tehtaalla rakennetaan päiväkotielementteja Ruotsiin, siirtokoulua Helsinkiin ja puukerrostaloasuntoja ympäri Suomea.