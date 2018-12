Ilmarinen myi toimistorakennuksen Helsingin Töölönlahdelta

Osoitteessa Alvar Aallon katu 3 sijaitseva toimistokiinteistö on valmistunut vuonna 2012, ja sen vuokrattava pinta-ala on 11845 neliömetriä. Kiinteistö on täyteen vuokrattu. Suurimmat käyttäjät ovat pörssiyhtiöt Alma Media ja Ahlström-Munksjö. Kiinteistöön kuuluu maanalainen pysäköintihalli, jossa on 43 autopaikkaa.

Kauppahinta oli noin 116 miljoonaa euroa.

”Ilmariseen tänä vuonna sulautunut Etera on ollut kehittämässä kiinteistöä rakennusvaiheesta lähtien. Töölönlahden alueesta on tänä aikana kehittynyt ainutlaatuinen ja haluttu alue, jossa yhdistyvät erinomainen ydinkeskustasijainti ja joukkoliikenneyhteydet, modernit ja korkeatasoiset toimistokiinteistöt sekä laaja kulttuuritarjonta. Nyt oli hyvä vaihe etsiä kiinteistölle uutta omistajaa ja kehittäjää”, salkunhoitaja Kenneth Nyman Ilmarisen kiinteistösijoituksista sanoo tiedotteessa.

”Suomen talous on kehittynyt vahvasti ja kuluttajien luottamus on kasvanut, työttömyys laskenut ja BKT:n kasvu on euroalueen keskiarvon yläpuolella. Näistä syistä johtuen Helsinki on yksi Euroopan houkuttelevimpia kohteita ulkomaisille sijoituksille, ja olemme tyytyväisiä päästessämme tarttumaan tähän erinomaiseen mahdollisuuteen sijoittajiemme puolesta”, M&G Real Estaten Pohjoismaiden alueen johtaja Thorsten Slytå toteaa.

Ilmarinen myi helmikuussa peräti 190 miljoonan euron arvoisessa kaupassa toimistokiinteistön aivan nyt myydyn kiinteistön lähituntumasta, osoitteesta Töölönlahdenkatu 3. Sen osti saksalaisen Deka Immobilien -yhtiön kiinteistörahasto.