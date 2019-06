YIT käynnisti viiden kerrostalon rakentamisen Venäjällä

YIT on aloittanut vuoden toisella neljänneksellä viiden uuden kerrostalon rakentamisen Venäjällä. Talot sijaitsevat Pietarissa, Jekaterinburgissa ja Moskovan alueella.

Kohteiden arvo on noin 48 miljoonaa euroa, ja niihin valmistuu yli 840 asuntoa.

Pietarissa YIT käynnisti Tarmo-asuinkorttelin kolmannen vaiheen, jossa rakennetaan 11-kerroksinen talo. Kerrostaloon tulee 90 asuntoa. Osa asunnoista on niin sanottuja transformereita, joissa asukkaalla on mahdollisuus vähällä vaivalla päivittää asunnon pohjaratkaisua muuttuneiden tarpeidensa mukaiseksi. Talon alakerroksiin tulee liiketiloja. Kolmannessa vaiheessa rakennetaan lisäksi 7-kerroksinen pysäköintilaitos 440 autolle. Kolmas vaihe valmistuu vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Yhteensä Tarmoon rakennetaan viisi taloa, joissa on yli 800 asuntoa.

Jekaterinburgissa YIT käynnistää Suomen Ranta -nimisen kohteen rakentamisen. Kohteeseen tulee noin 300 asuntoa, joissa on 1-3 huonetta. Ensimmäiseen kerrokseen tulee liiketiloja. Kohde valmistuu vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä. Kohteeseen rakennetaan lisäksi maanalainen 300-paikkainen pysäköintilaitos.

Moskovan alueella YIT on aloittanut kolmen kerrostalon rakentamisen. Taloihin tulee yhteensä noin 500 asuntoa. YIT ilmoitti 20. kesäkuuta luopuvansa rakentamisliiketoiminnoista Moskovassa ja sen ympäristössä. Käynnistyspäätökset osaltaan nopeuttavat YIT:llä olleiden vastuiden kattamista ja aluehankkeiden hallittua loppuunsaattamista.

Lytkarino HIT -nimisessä hankkeessa Lytkarinon kaupungissa käynnistetään aluerakentamiskohteen viimeisen kerrostalon rakentaminen. 15-kerroksinen talo valmistuu vuoden 2021 ensimmäisellä neljänneksellä. Kohteen yhteyteen rakennetaan lisäksi koulu 140 lapselle.

Ramenskojen kaupungissa sijaitseva YIT:n Desjatka-asuinkortteli (suom. Kymppi) on yksi kaupungin laajimmista aluekehityshankkeista. Nyt käynnistynyt 15-kerroksinen talon on tarkoitus valmistua vuoden 2020 kolmannella neljänneksellä. Desjatkaan rakennetaan parhaillaan myös 400-paikkaista pysäköintilaitosta.

Elektrostalin kaupunkiin YIT rakentaa Severny kvartal -nimistä (suom. Pohjoinen kortteli) hanketta, jossa aloitetaan toisen kerrostalon rakentaminen. 16-kerroksinen talo valmistuu vuoden 2020 toisella neljänneksellä. Severny kvartal -aluerakentamiskohteen jäljellä olevien rakennusten suunnittelua ja luvitusta jatketaan.