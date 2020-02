Vuodelle 2020 käyttöönoton odotetaan hidastuvan jonkin verran, mutta kehitys on edelleen kymmenen vuoden käyttöasteen yläpuolella. Yhteiskäyttö- tai niin sanottujen joustavien tilojen kysyntä näyttää rauhoittumisen merkkejä.

”Hidastuminen heijastelee sitä, että esimerkiksi yhteiskäyttö- tai joustaviin tiloihin erikoistuneen We Work-yhtiön kovin kasvuspurtti on ehkä takanapäin. Viime vuonna Euroopassa noin 30 prosenttia joustavan tilan käyttöönotosta tuli Weworkista ja kun katsotaan viime vuoden viimeistä neljännestä, he saivat Euroopasta vain yhden ainoan sopimuksen ja Yhdysvalloissa ei tehty enää yhtään uusia sopimuksia. Toisaalta myös kilpailijat ovat lisänneet vauhtia”, kiinteistökonsulttiyhtiö Jones Lang LaSallen (JLL) Suomen toimitusjohtaja Tero Lehtonen kertoo.

Lehtosen mukaan toimistojen vajaakäyttö on Euroopassa alimmalla tasolla 18 vuoteen. Monella markkinalla vajaakäyttöaste on jopa viidessä prosentissa tai jopa sen alle, jota alan ammattilaiset pitävät jopa epäterveenä. Pääkaupunkiseudulla vajaakäytön lasku on viimeisen puolen vuoden aikana pysähtynyt ja luku on jämähtänyt noin 11 prosentin tasoon.

”Markkinoilla on kuitenkin vahvaa polarisaatiota ja esimerkiksi ydinkeskustassa, Keilaniemessä ja Pasilassa vajaakäyttö on jopa alle viidessä prosentissa.”

Vähän uusia toimistoja

Uudistuotannon taso on laahannut Euroopassa matalalla tasolla koko viime vuosikymmenen ajan. Lehtonen arvioi, että ensi vuonna nähdään nyt tehdyn kasvuspurtin ansiosta koko vuosituhannen korkein määrä valmistuvia toimistoja.

Verrattuna Eurooppaan pääkaupunkiseudulla on edelleen rakenteilla varsin vähän toimistoja. Tilanne on ollut sama viimeisen kymmenen vuoden ajan. Samalla vajaakäyttö on kuitenkin eurooppalaisessa vertailussa poikkeuksellisen korkealla tasolla.

”Usein oletus on se, että korkea vajaakäyttöaste heijastelee korkeaa uudistuotantoa. Pääkaupunkiseudulla se ei ole syy. Korkealle jämähtänyt vajaakäyttö johtuu siitä, että uudistuotanto on ollut maltillista, poistuma on ollut suurempaa kuin uudistuotanto eli toimistokanta on supistunut. Lisäksi viime vuosina toimistotyöpaikkojen määrä on ollut kasvussa. Toimistojen tilatehokkuus on kasvanut merkittävästi pääkaupunkiseudulla ja se on ollut ajuri, joka on pitänyt vajaakäytön näin korkealla tasolla.”

Vuokrat jatkavat JLL:n arvioiden mukaan nousuaan, mutta kasvuvauhti hidastuu. Vuosi 2019 oli kolmas peräkkäinen vuosi Suomessa, jolloin vuokrat kasvoivat yli neljän prosentin tahtia. Inflaatiolla vähennettynä noin kolmen prosentin reaalikasvu on kova tahti.

”Tilanne on ollut edullinen toimistokiinteistöihin sijoittavalle. Lisäksi on nähtävissä, että ydinkeskustan vetovoima heijastuu myös lähialueiden vuokriin. Ydinkeskustan vuokrien nousu näkyy jo Kampissa ja Ruoholahdessa. Käyttäjät hakevat tiloja hyviltä sijainneilta, mutta kun bruttovuokra on jo neljänkymmenen euron tienoilla, joku voi todeta, että alkaa olla kallista.”