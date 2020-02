Sitowise suunnittelee Järvenpään uuden liikuntapuiston

Järvenpään keskustaan on tulossa monipuolisesti asukkaita palveleva liikuntapuisto. Liikuntapuiston yleissuunnittelusta vastaa Sitowise Oy. Rakennustyöt ajoittuvat vuosille 2023–2025.

Puistoon on tulossa jalkapallokenttä, yleisurheilukenttä juoksuratoineen sekä kaksi hyppypaikkaa. Osittain katetussa katsomossa on tilaa 800 henkilölle, mutta kapasiteettia on mahdollistaa laajentaa jopa 1500 katsojalle. Katsomon yhteyteen tulee pukuhuone-, wc- ja lipunmyyntitiloja.

Sipoontien eteläpuolelle Juholanmäen alueelle sijoittuvat jalkapallokenttä, kolme tenniskenttää sekä jo valmistunut pesäpallokenttä. Keskuskentän ja Juholanmäen jalkapallokentät päällystetään tekonurmella. Heittolajit sijoitetaan Juholanpolun länsipuoliselle pellolle. Alueelle rakennetaan myös pysäköintialue.