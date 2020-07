Fingrid ilmakuvaa koko kantaverkon – käynnistää myös monia investointeja

Fingrid selvittää tänä kesänä kantaverkon ja voimajohtojen kuntoa ilmakuvauksilla.

Kuvattavana on noin 12 000 kilometriä voimajohtoja ja yhtiön mukaan kyseessä on laajamittaisin Suomen kantaverkolle koskaan tehty kuvaus. Aiemmin kantaverkkoa on kuvattu 2 000 kilometriä.

Ilmakuvausten avulla päivitetään kantaverkon dokumentaatio ajan tasalle, arvioidaan verkon kuntoa ja suunnitellaan tulevia kunnossapitotöitä.

Fingrid on käynnistämässä myös mittavaa investointiohjelmaa.

Kristiinankaupungin, Vaasan ja Seinäjoen välisellä alueella on suunnitteilla tuulivoimaa yhteensä noin 4 000 megawattia. Haapajärven kunnan alueella ja sen ympäryskunnissa on puolestaan suunnitteilla yli 1 000 megawatin edestä tuulivoimahankkeita.

Investointipäätökset on jo tehty Haapajärvelle Pysäysperän sähköaseman sekä Teuvan kuntaan suunnitellun Kärppiön sähköaseman rakentamisesta. Investointikustannukset ovat yhteensä noin 55 miljoonaa euroa. Sähköasemien suunniteltu käyttöönotto on kesällä 2022.

Vantaan Tammistossa puolestaan uusitaan sähköasema, joka on yksi pääkaupunkiseutua syöttävistä sähköasemista ja keskeinen kantaverkon solmukohta. Rakennustyöt alkavat ensi kesänä ja uuden sähköaseman käyttöönotto on vuoden 2022 lopussa.

Lappeenrannassa uusitaan Luukkalan sähköasema,josta lähtee useita kantaverkon rengasyhteyksiä. Luukkalasta siirretään sähköä Lappeenrannan kaupungille sekä alueella sijaitsevalle teollisuudelle. Hanke valmistuu syksyllä 2023.

Kalajoella sijaitsevasta Jylkän sähköasemasta rakennetaan Suomen merkittävin tuulivoimatuotannon liityntäkohta. Hanke valmistuu vuoden 2022 aikana.