Oteran korjaa Rågrundin loistoa Ahvenanmaalla – perustukset betonista ja energialähteeksi aurinko

Väylävirasto kunnostaa tämän syksyn aikana Rågrundin sektoriloiston perustukset Ahvenanmaalla. Loisto sijaitsee kahden vilkasliikenteisen väylän välissä Lemlandin kunnan alueella. Urakoitsijana on Oteran oy.

Urakassa korjataan perustuksia, lisätään aurinkopaneelit, ledit ja akut sekä poistetaan merikaapeleita. Näillä näkymin työt valmistuvat vielä tämän vuoden puolella. Hankkeen kustannusarvio on 0,5 miljoonaa euroa.

Rågrundin sektoriloisto on vuonna 1953 kalliolle perustettu vanha kaasuloisto. Viimeisin peruskorjaus on tehty vuonna 1988, jolloin loisto myös sähköistettiin. Samassa yhteydessä loiston perustukseen asennettiin kartion muotoinen teräsmantteli, joka on valettu täyteen betonia. Mantteli suojaa sektoriloiston perustuksia muun muassa jäämassoilta.

”Vaikka loisto on muutoin hyvässä kunnossa, havaitsimme viimeisimmässä sukellustarkastuksessa, että teräsmantteli on osin repeytynyt ja sen alla olevissa betonirakenteissa on syöpymisen aiheuttamia reikiä”, projektipäällikkö Olli Lehtinen Väylävirastosta sanoo.

Uusi 25 tonnia painava teräsmantteli rakennetaan konepajalla, mistä se kuljetetaan kohteeseen. Loiston alla kartiota vielä muokataan kallion muotojen mukaiseksi, minkä jälkeen se asennetaan paikoilleen ja reunat tiivistetään. Lopuksi mantteli täytetään betonilla. Merenkäynti ja työmaata ympäröivä liikenne tekevät työstä vaativaa.