Petri Pennanen valittiin Vuoden rakennusmestariksi

RKL:n puheenjohtaja Ari Autio kertoi raadin edustajana, että Pennasen valinta oli varsin selvä: yksikään hänen työmaistaan ei ole myöhästynyt, ja nollavirheluovutukset ovat kova saavutus etenkin sovitun aikataulun puitteissa.

Pennanen on ”tehnyt aina niin nopeasti kuin on pystynyt”, ja kun alussa kiristää tahtia, ehtii myös viimeistellä. Tosiasioihin perustuva aikataulutus, tiivis seuranta sekä ennakointi ovat Pennasen toimiviksi havaitut keinot. 3D-mallinnusta Pennanen on hyödyntänyt kauan. Pennaselle hyvä työilmapiiri on ykkösasia, ja se näkyy myös jäljessä. Hän toimi vastaavan työnjohtajan tehtävissä SRV:llä 16 vuoden ajan.

Samassa yhteydessä RKL jakoi Vuoden nuori rakennusmestari/insinööri -palkinnon Heikki Kalliolle, 33. Hän on valmistunut Kymen Ammattikorkeakoulusta korjausrakentamisen linjalta ja työskentelee teknisenä päällikkönä Zsar Outlet Villagessa Vaalimaan rajalla. Kalliolla on nuoreen ikäänsä nähden paljon kokemusta vaativista kohteista, ja hän toimii myös sivutoimisena yrittäjänä. Kallio pitää vaimoineen remonttiblogia ”Lasitehtaan Jalokivi” ja ehtii myös pyörittää Haminan yhdistyksen sihteeritehtäviä.

Vuoden nuori rakennusmestari/insinööri -palkinto jaetaan omaan työhönsä, työyhteisöönsä ja annettuihin työtehtäviin positiivisesti, ennakkoluulottomasti sekä innovatiivisesti suhtautuvalle nuorelle rakennusmestarille tai -insinöörille (AMK).

RKL jakoi samassa yhteydessä myös Rakentajan kunniamerkit, jotka myönnetään poikkeuksellisista ansioista rakennusalalla. Niitä myönnettiin tänä vuonna kaksi, helsinkiläiselle rakennusmestarille ja entiselle RKL:n pitkäaikaiselle toimitusjohtajalle Ari Angervuorelle ja Vaasan yhdistyksen puheenjohtajalle, siltaosaamisestaan tunnetulle Raimo Vessoselle.

Vuoden rakennusmestari on valittu vuodesta 1971 lähtien. Vuonna 2010 RKL perusti sen rinnalle huomionosoituksen, joka jaetaan vuosittain ansioituneelle nuorelle osaajalle eli rakennusmestarille tai -insinöörille (AMK).