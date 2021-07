Atria laajentaa Suomen suurimman aurinkopuiston lähes kaksinkertaiseksi

Atria Suomi laajentaa yhdessä Nurmon Aurinko Oy:n kanssa Nurmon tehtaansa yhteydessä olevaa aurinkopuistoa. Laajennusosan paneeliteho on 5MWp, mikä lähes kaksinkertaistaa nykyisen, vuonna 2018 käyttöönotetun voimalan paneelitehon. Toteutus käynnistyy heinä-elokuussa, ja laajennusosa on valmis käyttöönotettavaksi vuoden 2022 aikana.

Hankkeen toteuttaja Nurmon Aurinko Oy on saanut Business Finlandilta 20 prosentin suuruisen energiatuen. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on noin 2,7 miljoonaa euroa. Nurmon Aurinko Oy vastaa toteutuksen lisäksi laitteistojen ylläpidosta. Atria Suomi toteuttaa hankkeen yhteistyössä Solarigo Systems Oy:n kanssa.

Kun laajennus vamistuu, Atrian vuotuinen aurinkosähkön tuotanto on yli 9 000 megawattituntia, ja Atria kattaa vuosikulutuksestaan noin kahdeksan prosenttia aurinkosähköllä. Hankkeesta on tehty jo suunnitelmat ja niitä lähdetään toteuttamaan, kun tarvittavat rakennusluvat on saatu.