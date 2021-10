Jyväskylä on tekemässä yli sadan miljoonan kiinteistökaupat – Catella toimi neuvonantajana

Catella on toiminut Jyväskylän kaupungin neuvonantajana, kun se on sopinut kolmen oppilaitoskiinteistön ja kolmen paloasemakiinteistön myynnistä. Ostaja on Erikoissijoitusrahasto eQ Yhteiskuntakiinteistöt.

Kauppa etenee lokakuun lopussa Jyväskylän kaupunginvaltuustoon. Jos valtuusto hyväksyy kaupan, se saatetaan loppuun arvioiden mukaan joulukuussa.

Kaupan kohteena ovat Jyväskylän ammattikorkeakoulun pääkampus ja IT-Dynamo -rakennus, Gradia Musiikkikampus sekä kolme paloasemaa. Portfolion laajuus on yhteensä noin 55 000 neliömetriä.

Kohteet on vuokrattu pitkäaikaisilla vuokrasopimuksilla Jyväskylän ammattikorkeakoululle, Jyväskylän koulutuskuntayhtymä Gradialle sekä Keski-Suomen pelastuslaitokselle.

Kauppahinta on 141 miljoonaa euroa.

Kaupan juridisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Bird & Bird.

eQ Yhteiskuntakiinteistöt on tiedotteen mukaan Suomen suurin yhteiskunta- ja hoivakiinteistöjä omistava kotimainen kiinteistörahasto. Tällä hetkellä rahaston omistusten arvo on noin 1,5 miljardia euroa.