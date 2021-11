126 asuntoa matalaksi ja tilalle uusia lähes 1200 — Osakkaille kelpo korvaus purettavista asunnoista

Kortteliuudistus Mellunmäen metroaseman välittömässä läheisyydessä on siirtymässä toteutusvaiheeseen. Yhteensä seitsemän kahden taloyhtiön 1960-luvulla rakennuttamaa kolmikerroksista kerrostaloa puretaan, ja tilalle rakennetaan uusia omistus-, osaomistus- ja vuokra-asuntoja sekä liiketiloja.

Purettavissa taloissa on 126 asuntoa. Tilalle rakennetaan lähes 1200 uutta asuntoa olettaen, jos uusien asuntojen keskikoko olisi noin 50 neliötä.

Hanketta on lähdössä toteuttamaan sijoittajaryhmä, jossa ovat mukana suomalaiset asuntotuotantoyhtiöt Avain-yhtiöt, Lakea, Sato ja T2H. Myös A-Insinööreihin kuuluva AINS Investment on mukana kehitysyhtiössä sijoittajana.

Lopulliset investointipäätökset tehdään lähiaikoina.

Vanhoista asunnoista 3400 euroa neliöltä

Asuntosijoittajaryhmä on tehnyt asunto-osakeyhtiöiden osakkeista ostotarjouksen, ja kaikki osakkaat ovat sitoutuneet myymään asunto-osakkeensa.

Osakkaille maksetaan purettavista asunnoista 3400 euroa huoneistoneliöltä. Se on roimasti enemmän kuin muun muassa putkiremonttia odottavien yhtiöiden asuntojen nykyinen arvo.

A-Insinöörien mukaan uusien asuntojen neliöhinta ei ole vielä tiedossa, sillä varsinainen asuntosuunnittelu ei ole vielä käynnistynyt. Neliöhinnat saadaan tietoon vasta, kun tiedetään mitä uusien asuntojen rakentaminen maksaa.

”Taloyhtiöiden lähtökohta on ollut, että kauppa olisi jokaiselle asukkaalle taloudellisesti kannattava ja mahdollistaisi muuton uuteen asuntoon putkiremontin hinnalla. Tavoitteena on ollut, että saamme kaikki osakkaat hankkeen taakse. Olemme erittäin tyytyväisiä, että tämä tavoite on nyt toteutunut”, hankekehitysjohtaja Markus Saari A-Insinööreistä sanoo.

Taloudellisesti edullista vaihtoehtoa edessä olleelle laajalle linjasaneeraukselle on etsitty taloyhtiöissä vuodesta 2014 alkaen.

Suomen suurin purkavan uudisrakentamisen hanke

Vuonna 2019 asunto-osakeyhtiölaki uudistui niin, että purkavaan uudisrakentamiseen ei tarvita yksimielisyyttä vaan yhtiökokous voi päättää asiasta 80 prosentin määräenemmistöllä. Mellunmäen asunto-osakeyhtiöt, Helsingin Pallaksentie 1 ja Ounasvaarantie 2, ovat olleet mukana ajamassa lakimuutosta.

”Monipolvinen projekti on vaatinut paljon kärsivällisyyttä. Tällä hetkellä elämme innokasta odotuksen aikaa, kun asukkaat pohtivat tulevia asumisjärjestelyjä. Kauppa antaa taloudelliset mahdollisuudet valita omaan elämäntilanteeseen sopivimman vaihtoehdon ja asumismuodon. On perheitä, jotka suunnittelevat palaavansa kotiseudulleen ja vanhempaa väkeä, jotka odottavat nykyaikaisiin, esteettömiin koteihin pääsyä”, Asunto oy Helsingin Pallaksentie 1:n puheenjohtaja Mikko Tulokas sanoo.

A-Insinöörien tiedotteen mukaan Mellunmäen kortteliprojekti on laajuudeltaan suurin purkavan uudisrakentamisen hanke Suomessa. Tontille nousee 16 modernia asuintaloa, jotka muodostavat neljä uutta pienkorttelia. Taloissa on pääasiassa 6-8 kerrosta.

Asukkailla etuosto-oikeus uusiin asuntoihin

Pari sataa metriä Mellunmäen metroasemasta sijaitsevalle tontille nousee 16 modernia asuintaloa, jotka muodostavat neljä uutta pienkorttelia. Taloissa on pääasiassa 6-8 kerrosta ja rauhalliset sisäpihat.

Asemakaavasuunnittelusta on vastannut Suomen Arkkitehtipalvelu.

”Asukkaat voivat asuntokauppojen jälkeen jatkaa asumista vuokralaisina nykyisissä asunnoissaan, ja heillä on etuosto-oikeus uusista taloista. Uudisrakentamisessa katse on tätä päivää pitemmällä – siinä huomioidaan paitsi nykyiset ja tulevat asumisen tarpeet myös pitkän aikavälin ilmastovaikutukset”, Saari sanoo.

Alueelle on suunnitteilla muun muassa maalämpöön ja aurinkoenergiaan perustuva alueellinen energiaratkaisu. Helsingin kaupunki ollut vahvasti mukana suunnittelussa.

”Kortteliprojekti toteuttaa tavoitteita uudistaa Mellunmäkeä tasavertaisena ja hyvinvoivana kaupunkialueena. Täydennysrakentaminen parantaa fyysistä asumisympäristöä sekä palveluverkkoa ja tuo lisää asukkaita hyvien, vähäpäästöisten liikenneyhteyksien äärelle. Tämän kaltaisella kaavoituksella ja uudisrakentamisella olemassa olevaan kaupunkirakenteeseen edistetään myös hiilineutraalisuustavoitteita”, sanoo asemakaavoituksen itäisen alueyksikön päällikkö Anri Linden Helsingin kaupungilta.