Senaatti-kiinteistöt myy Hämeenlinnasta asumisen arvokorttelin

Vanajaveden rannan tuntumassa sijaitsevalle tontille kaavaillaan monipuolista asumisen ja palveluiden keskittymää. Tontilla on rakennusoikeutta hieman reilut 8 200 kerrosneliömetriä.

Myytävä tontti on osa Engelinranta 1 asemakaava-aluetta. Asemakaavassa kortteli on merkitty asuinkerrostalojen korttelialueeksi. Nykyisin tontilla toimii huoltoasema ja koneliike, joiden toiminta voi jatkua alueen rakentamisen aloittamiseen asti.

Koko korttelin asuinrakennusoikeus on yhteensä 19 960 kerrosneliömetriä minkä lisäksi liike- ja työtiloille pohjakerroksessa on osoitettu yhteensä 350 kerrosneliötä. Rakennusten kerrosmääriksi on merkitty 5-7-.

Alue sijaitsee aivan Hämeenlinnan keskustan kupeessä.

”Hämeenlinnan keskusta on kehittynyt voimakkaasti viime vuosina. Aivan vanhan ruutukaavakeskustan kylkeen on noussut ja nousemassa uusia, keskustaa laajentavia alueita. Näistä keskeisin tulevaisuuden alue on Hämeensaari,” Hämeenlinnan kaupunginjohtaja Olli-Poika Parviainen kertoo.