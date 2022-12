Työkoneiden vuokramarkkinoilla alkaa suvantovaihe

Työkoneiden vuokratoimiala kasvoi viisi prosenttia vuonna 2022. Vielä huhtikuussa kasvuksi povattiin kahdeksaa prosenttia, mutta paljon vuokrakoneita käyttävän toimitilarakentamisen vahva kasvu jäi hieman ennakoidusta. Lisäksi rakentamisen kysyntää hiljensi rakennuskustannusten nousuvauhti.

Suurinta vuokrauksen kasvu oli uudistalorakentamisessa, 12 prosenttia. Vuokraus on miinuksella infrarakentamisen, teollisuuden ja kuluttajien käytössä. Rakennuskoneiden myynnin ja tuonnin ennuste vuodelle 2022 on myös laskenut, mutta on selvästi kasvava, lähes kymmenen prosenttia.