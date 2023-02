Caverionista tehtiin jälleen parannettu ostotarjous

Sijoitusyhtiö Tritonin tytäryhtiö Crayfish Bidco on korottanut ostotarjoustaan Caverionista 8,95 euroon jokaisesta osakkeesta. Crayfishin aiempi tarjous oli 8,00 euroa. Samalla Crayfish kertoi, että se on solminut tiettyjen Caverionin osakkeenomistajien kanssa ehdollisia sopimuksia, jotka toteutuessaan kasvattaisivat Crayfishin omistusosuuden Caverionissa 13,8 prosenttiin. Crayfishin uuden tarjouksen tarjousaika alkaa arviolta 7. maaliskuuta ja päättyy arviolta 16. toukokuuta.

Crayfish kilpailee Caverionista North Holdings 3 -konsortion kanssa. Konsortio tarjosi Caverionin osakkeista alun perin 7,00 euroa kappaleelta, mutta se nosti myöhemmin omaa tarjoustaan samalle tasolle Crayfishin kanssa eli 8,00 euroon. Lisäksi North Holdingsin myöhemmässä tarjouksessa on osakkaille tarjolla hitaampi vaihtoehto, jossa maksuaika on pidempi mutta osakkeen hinta on parempi eli 8,50 euroa. North Holdingsin tarjousaika on vielä voimassa helmikuun loppuun saakka.