Wirmax osti Putkimaatin – lisää osaamista lämpöpumppujen huoltoon

Talotekniikkayhtiö Wirmax on ostanut pääkaupunkiseudulla toimivan Putkimaatti oy:n osake-enemmistön. Putkimaatti on erikoistunut uusiutuvien energiaratkaisujen toteuttamiseen ja sen liikevaihto on noin 5,0 miljoonaa euroa.

Ostetun yhtiön avainhenkilöt jatkavat kaupan myötä osakkaina Wirmax-konsernissa, jonka liikevaihdon ennustetaan ylittävän tänä vuonna 20 miljoonaa euroa. Konserniin kuuluvat talotekniikkayhtiö Wirmax, automaatio- ja turvatekniikan yhtiö Gane sekä aurinkovoimalayhtiö Fiksusähkö.