Logistiikan hallinta korostuu vankilan laajennustyömaalla Vantaalla – kokeneelle työmaapäälliköllekin paljon uutta

Suomen vankilarakennuskanta on valtaosin vanhaa. Vantaan vankila kuuluu uusimpiin. Se valmistui vuonna 2002. Alun alkaenkin tiloiltaan niukaksi mitoitettu vankila on käynyt ahtaaksi. Vuoteen 2025 mennessä se on runsaan hehtaarin verran nykyistä laajempi. Toteutusta varten muodostettu allianssitiimi aloitti työnsä joulukuussa 2021 yleissuunnitteluvaiheella, jota seuranneessa kehitysvaiheessa oli huomioitava hankkeen vaatimat turvallisuusmenettelyt hankinnoissa ja henkilöhyväksynnöissä.

”Etenkin vanhan vankilan alueella tehtävät, nyt huhtikuussa alkavat muutostyöt vaativat huolella suunniteltua logistiikkaa ja työmaalle tulevien henkilöiden tarkastusta. Lisäksi hankintojen turvallisuussopimusmenettelyt ja henkilöiden hyväksyttämiset sekä tekniikan toimivuuden varmistaminen vaativat aikaa. Nämä seikat yhteensä merkitsevät arviolta puolen vuoden verran lisää toteutusaikaa verrattuna vastaavan kokoiseen tavanomaiseen kohteeseen”, kuvailee rakennuttajapäällikkö Jarkko Vainionpää Senaatti-kiinteistöistä.